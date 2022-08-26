"Ми з Путіним казали, що спорядимо ядерною зброєю білоруські літаки": Лукашенко пригрозив Заходу ударом по "центрах ухвалення рішень"

Про це повідомляє видання БЕЛТА.

"Вони (Захід - ред.) повинні розуміти, що ніякі гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готово! Тому нехай привозять", - заявив Лукашенко.

Лукашенко також пригрозив ударом по "центрах прийняття рішень", зазначивши при цьому, що "нікому не погрожує".

"Я їх попередив: не дай боже, якась серйозна провокація проти Білорусі - цілі у нас визначені. Центри прийняття рішень - ми їх знаємо. Я не погрожую нікому. Тож ви не турбуйтеся. Вони стежать за нами, а ми стежимо за ними", - сказав Лукашенко.

23 серпня експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" Олександр Хара висловив переконання, що на всьому європейському континенті не буде спокійно, поки Білорусь не стане частиною цивілізованого світу

24 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що наразі загрози нападу з території Білорусі немає.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb