"Ми з Путіним казали, що спорядимо ядерною зброєю білоруські літаки": Лукашенко пригрозив Заходу ударом по "центрах ухвалення рішень"
Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су-24 були переобладнані таким чином, щоб нести ядерну зброю
Про це повідомляє видання БЕЛТА.
"Вони (Захід - ред.) повинні розуміти, що ніякі гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готово! Тому нехай привозять", - заявив Лукашенко.
Лукашенко також пригрозив ударом по "центрах прийняття рішень", зазначивши при цьому, що "нікому не погрожує".
"Я їх попередив: не дай боже, якась серйозна провокація проти Білорусі - цілі у нас визначені. Центри прийняття рішень - ми їх знаємо. Я не погрожую нікому. Тож ви не турбуйтеся. Вони стежать за нами, а ми стежимо за ними", - сказав Лукашенко.
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