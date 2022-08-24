Про це повідомляє ГУР в telegram.

За словами представника ГУР Андрій Юсова, наразі загрози наземної операції з боку Білорусі немає, хоча вона уже бере участь у війні. Зокрема, режим Олександра Лукашенка надає РФ свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводить ремонт пошкодженої російської військової техніки та вербує білорусів для участі у бойових діях проти України.

Водночас Юсов запевнив, що Україна відпрацьовує різні сценарії, включно вторгнення з боку Білорусі.

22 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що за кілька днів до початку повномасштабної агресії РФ військове керівництво Білорусі гарантувало, що росіяни не нападуть на Україну з її території.

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