В українській розвідці оцінили ризик наступу з Білорусі
В Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що наразі загрози нападу на Україну з території Білорусі немає
Про це повідомляє ГУР в telegram.
За словами представника ГУР Андрій Юсова, наразі загрози наземної операції з боку Білорусі немає, хоча вона уже бере участь у війні. Зокрема, режим Олександра Лукашенка надає РФ свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводить ремонт пошкодженої російської військової техніки та вербує білорусів для участі у бойових діях проти України.
Водночас Юсов запевнив, що Україна відпрацьовує різні сценарії, включно вторгнення з боку Білорусі.
- 22 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що за кілька днів до початку повномасштабної агресії РФ військове керівництво Білорусі гарантувало, що росіяни не нападуть на Україну з її території.
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