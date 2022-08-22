"Це був удар ножем у спину": Данілов пояснив, чому напад РФ з території Білорусі виявився несподіваним
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що за кілька днів до початку повномасштабної агресії РФ військове керівництво Білорусі гарантувало, що росіяни не нападуть на Україну з її території
Про це Данілов заявив у інтерв'ю Бабелю.
"Пояснюю, чому для нас це був удар ножем у спину. За декілька днів до повномасштабного вторгнення було пряме спілкування нашого міністра оборони з міністром оборони Білорусі. Він гарантував, давав слово генерала, офіцера, що такого не буде. Наступного дня голова нашої прикордонної служби спілкувався зі своїм колегою також на цю тему, і той його теж запевнив на 100%, що наступу не буде", - розповів Данілов.
Він визнав, що українське керівництво не мало уявлення про те, що повномасштабна війна розпочнеться саме в такому форматі.
"Взагалі у нашому розумінні ситуації дійсно не було уявлення саме про такий формат війни. Ми очікували, що може бути донецький, луганський напрям. Як варіант — харківський, але такої агресії, як 24 лютого, ми не очікували, розумієте? Але що стосується підготовки, то взагалі не згоден з тими, хто говорить, що ми не підготовлені. От я людина обізнана, а де була моя велика родина 24 лютого? Тут. Усі мої діти, онуки, близькі були тут. Жодній людині в Україні я не сказав, що 24 лютого буде війна", - запевнив Данілов.
- 23 липня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що найближчим часом Білорусь не вступить у війну проти України на боці Росії.
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