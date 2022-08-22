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Головна війна з Росією "Це був удар ножем у спину": Данілов пояснив, чому напад РФ з території Білорусі виявився несподіваним

"Це був удар ножем у спину": Данілов пояснив, чому напад РФ з території Білорусі виявився несподіваним

22 серпня, 2022 понедiлок
11:28
війна з Росією Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що за кілька днів до початку повномасштабної агресії РФ військове керівництво Білорусі гарантувало, що росіяни не нападуть на Україну з її території

Про це Данілов заявив у інтерв'ю Бабелю.  

"Пояснюю, чому для нас це був удар ножем у спину. За декілька днів до повномасштабного вторгнення було пряме спілкування нашого міністра оборони з міністром оборони Білорусі. Він гарантував, давав слово генерала, офіцера, що такого не буде. Наступного дня голова нашої прикордонної служби спілкувався зі своїм колегою також на цю тему, і той його теж запевнив на 100%, що наступу не буде", - розповів Данілов. 

Він визнав, що українське керівництво не мало уявлення про те, що повномасштабна війна розпочнеться саме в такому форматі. 

"Взагалі у нашому розумінні ситуації дійсно не було уявлення саме про такий формат війни. Ми очікували, що може бути донецький, луганський напрям. Як варіант — харківський, але такої агресії, як 24 лютого, ми не очікували, розумієте? Але що стосується підготовки, то взагалі не згоден з тими, хто говорить, що ми не підготовлені. От я людина обізнана, а де була моя велика родина 24 лютого? Тут. Усі мої діти, онуки, близькі були тут. Жодній людині в Україні я не сказав, що 24 лютого буде війна", - запевнив Данілов. 

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Білорусь
РНБО
Олексій Резніков
Олексій Данілов
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