Буданов пояснив, чому не слід демонізувати ситуацію з нападом Білорусі
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що найближчим часом Білорусь не вступить у війну проти України на боці Росії
Про це Буданов заявив у етері національного телемарафону.
За його словами, українцям не варто хвилюватися через продовження військових навчань у Білорусі, адже ситуація на кордоні з цією країною стабільна.
"Ми все відстежуємо і знаємо. Не слід демонізувати ситуацію з Білоруссю і якось сильно остерігатися певних дій звідти", - сказав Буданов
Він висловив переконання, що найближчим часом загрози вступу Білорусі у війну немає.
"Білорусь мала атакувати Україну за цей час десь, мабуть, п'ять разів, якщо слідкувати за усім цим мотлохом, який вкидається через ЗМІ. Я вам ще раз кажу. Нічого зараз там не буде", - наголосив Буданов.
- 22 червня Кирило Буданов заявив, що Білорусь зараз не готова до військової атаки на Україну.
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