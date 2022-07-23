Про це Буданов заявив у етері національного телемарафону.

За його словами, українцям не варто хвилюватися через продовження військових навчань у Білорусі, адже ситуація на кордоні з цією країною стабільна.

"Ми все відстежуємо і знаємо. Не слід демонізувати ситуацію з Білоруссю і якось сильно остерігатися певних дій звідти", - сказав Буданов

Він висловив переконання, що найближчим часом загрози вступу Білорусі у війну немає.

"Білорусь мала атакувати Україну за цей час десь, мабуть, п'ять разів, якщо слідкувати за усім цим мотлохом, який вкидається через ЗМІ. Я вам ще раз кажу. Нічого зараз там не буде", - наголосив Буданов.

22 червня Кирило Буданов заявив, що Білорусь зараз не готова до військової атаки на Україну.

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