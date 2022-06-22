Про це Буданов заявив в етері телемарафону "Єдині новини".

Керівник ГУР запевнив, що Україна буде готова, якщо Білорусь захоче піти війною на Україну.

"На даному етапі жодної загрози з Білорусі немає. Це я можу сказати з абсолютною впевненістю. Заспокойтесь, ситуація під абсолютним контролем. У Білорусі тривають насправді і військові збори, і навчання, і укріплення кордону. Є, скажімо так, проводиться справжній комплекс тих чи інших дій воєнного призначення. Але вони не направлені на ведення бойових дій проти України. Якщо у них з'являться такі думки - ми одразу будемо про це знати і всі разом вживемо адекватні дії", - сказав керівник української розвідки Кирило Буданов.

Відзначимо, сьогодні, 22 червня, у міноборони Білорусі повідомили, що їх військові розпочали мобілізаційні навчання у Гомельській області, яка межує з Україною.

Водночас очільник Волинської ОВА запевнив, що у 15-кілометоровій зоні прикордоння з Білоруссю все спокійно.

Підрозділи збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків, щоб продемонструвати свою присутність.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb