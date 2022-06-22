Зараз жодної загрози з Білорусі немає, - начальник розвідки Буданов
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Білорусь зараз не готова до військової атаки на Україну
Про це Буданов заявив в етері телемарафону "Єдині новини".
Керівник ГУР запевнив, що Україна буде готова, якщо Білорусь захоче піти війною на Україну.
"На даному етапі жодної загрози з Білорусі немає. Це я можу сказати з абсолютною впевненістю. Заспокойтесь, ситуація під абсолютним контролем. У Білорусі тривають насправді і військові збори, і навчання, і укріплення кордону. Є, скажімо так, проводиться справжній комплекс тих чи інших дій воєнного призначення. Але вони не направлені на ведення бойових дій проти України. Якщо у них з'являться такі думки - ми одразу будемо про це знати і всі разом вживемо адекватні дії", - сказав керівник української розвідки Кирило Буданов.
- Відзначимо, сьогодні, 22 червня, у міноборони Білорусі повідомили, що їх військові розпочали мобілізаційні навчання у Гомельській області, яка межує з Україною.
- Водночас очільник Волинської ОВА запевнив, що у 15-кілометоровій зоні прикордоння з Білоруссю все спокійно.
- Підрозділи збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків, щоб продемонструвати свою присутність.
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