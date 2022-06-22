Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності, підрозділи збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах дерев’яні муляжі танків", - зазначив представник Міноборони.

За його словами, триває перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі, попередньо до 25 червня. Крім того, зберігається загроза нанесення з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по Україні.

Мотузяник додав, що до семи білоруських батальйонів продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Основні зусилля зосереджено на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій та охороні держкордону (до чергування залучені військовослужбовці строкової служби).

Відзначимо, сьогодні, 22 червня, у міноборони Білорусі повідомили, що їх військові розпочали мобілізаційні навчання у Гомельській області, яка межує з Україною.

Водночас очільник Волинської ОВА запевнив, що у 15-кілометоровій зоні прикордоння з Білоруссю все спокійно.

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