Про це повідомляє міноборони Білорусі.

Навчання розпочалися 22 червня та триватимуть до 1 липня 2022 року. У міноборони Білорусі назвали їхньою метою перевірку готовності військових комісаріатів виконувати свої завдання.

"Під час проведення навчань відпрацьовуватимуться питання щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних запасу", - заявили у міноборони Білорусі.

Там додали, що для створення обстановки наближеної до реальної, в навчаннях також братимуть участь підрозділи сил спеціальних операцій.

Білоруське міністерство стверджує, що навчання є плановими та проводяться щороку. У 2021-му вони проходили у Могилівській області.

21 червня Міноборони України повідомило, що Білорусь зосередила на кордоні з Україною близько 3,5-4 тис. військових.

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