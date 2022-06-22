Білорусь розпочала мобілізаційні навчання у прикордонній з Україною області
Білоруські військові розпочали мобілізаційні навчання у Гомельській області, яка межує з Україною
Про це повідомляє міноборони Білорусі.
Навчання розпочалися 22 червня та триватимуть до 1 липня 2022 року. У міноборони Білорусі назвали їхньою метою перевірку готовності військових комісаріатів виконувати свої завдання.
"Під час проведення навчань відпрацьовуватимуться питання щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних запасу", - заявили у міноборони Білорусі.
Там додали, що для створення обстановки наближеної до реальної, в навчаннях також братимуть участь підрозділи сил спеціальних операцій.
Білоруське міністерство стверджує, що навчання є плановими та проводяться щороку. У 2021-му вони проходили у Могилівській області.
- 21 червня Міноборони України повідомило, що Білорусь зосередила на кордоні з Україною близько 3,5-4 тис. військових.
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