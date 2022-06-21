Білорусь зосередила на кордоні з Україною до 4 тис. військових, – Міноборони

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"Треба розуміти, що там є і російські війська. Не скажу їх кількості, але є низка населених пунктів, де вони розквартировані. Враховуючи, що сьогодні білоруська сторона надає Росії всю логістику, можливий варіант, що росіяни зможуть досить швидко перекинути на територію Білорусі якісь додаткові резерви і, можливо, підготувати наступ, але до цього треба готуватися. Поки що ми цього не бачимо", – сказав Мотузяник.

За його словами, білоруська армія наразі налічує понад 60 тис. військових і буде збільшена майже на 20 тисяч у зв’язку зі створенням південного оперативного командування.Тому влада активно вербує людей до війська.

Речник Міноборони також зазначив, що загроза з боку білоруської сторони ніколи не спадала, але для того, щоб розвинути наступ з території цієї країни знову, потрібно створити потужне наступальне угруповання, як у перші тижні повномасштабного вторгнення.



"Ми це вже бачили в перші тижні повномасштабного російського вторгнення. Саме через недружні дії Білорусі Росія так швидко опинилася на околицях Києва. Але тоді було створено дуже потужне угрупування. Зараз такого угруповання ми не бачимо", – сказав Мотузяник.



При цьому він додав, що дії ворога змушують українську сторону бути пильними та укріплювати кордон з Білоруссю.



"Така російська тактика станом на сьогодні: основний удар - Луганщина, Донеччина, решта - постійні обстріли, відволікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів. У такий спосіб вони примушують нас тримати там війська. Ми чудово розуміємо: щойно ми звідти заберемо підрозділи, вони (окупанти, - ред.) можуть здійснити повторний наступ. У найближчій перспективі ми цього не бачимо, проте ми вимушені укріплювати цей напрямок", – наголосив Мотузяник.

Також відомо, що Білорусь продовжила військові навчання поблизу українського кордону щонайменше до 25 червня