Білорусь продовжила військові навчання поблизу українського кордону щонайменше до 25 червня
Збройні формування Білорусі продовжили навчання – щонайменше до 25 червня
Про це йдеться в повідомленні моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
На білоруських полігонах навчання продовжені:
- Борисівський (227-й) до 25.06;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 25.06;
- Гозький (під Гродно) до 24.06;
- Брестський до 25.06;
- Репище (Осиповичі) до 24.06;
- Мар'їна Гірка до 25.06;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 25.06;
- Неман (під Березівкою) до 24.06;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 24.06;
- Чепелево (під Слонімом) до 24.06;
- Доманове (під Івацевичами) до 24.06;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 24.06;
- Заслонове (під Лепелем) до 25.06.
18 та 19 червня будуть вихідні для військових.
"Попри підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій. Єдине, на чому така підготовка позитивно відбилася, так це на можливості оборонятися. Також можна відзначити незначний прогрес у навичках пілотування", – йдеться в повідомленні.
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