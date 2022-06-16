Про це йдеться в повідомленні моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

На білоруських полігонах навчання продовжені:

Борисівський (227-й) до 25.06;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 25.06;

Гозький (під Гродно) до 24.06;

Брестський до 25.06;

Репище (Осиповичі) до 24.06;

Мар'їна Гірка до 25.06;

Лосвідо (під Вітебськом) до 25.06;

Неман (під Березівкою) до 24.06;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 24.06;

Чепелево (під Слонімом) до 24.06;

Доманове (під Івацевичами) до 24.06;

Стрільбище під Старими Дорогами до 24.06;

Заслонове (під Лепелем) до 25.06.

18 та 19 червня будуть вихідні для військових.

"Попри підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій. Єдине, на чому така підготовка позитивно відбилася, так це на можливості оборонятися. Також можна відзначити незначний прогрес у навичках пілотування", – йдеться в повідомленні.

ГУР повідомляє, що Білорусь проводить масові військові навчання в Гомельській області, на яких відпрацьовується "перехід із мирного на воєнний час".

2 червня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що режим Лукашенка перекидає понад 50 одиниць військової техніки у прикордонну з Волинню область.

На території прикордонної з Україною білоруської Брестської області проходять так звані російсько-білоруські навчання. При цьому вояки з РФ ставляться до білорусів як до майбутнього гарматного м'яса

31 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розкрив подробиці "спецоперації", яку КДБ, нібито, провів на території України.

7 квітня Олександр Лукашенко під час засідання ради нацбезпеки заявив про успішну спеціальну операцію "зі звільнення білорусів" з території України.

Раніше Тихановська заявила, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка наказував військам наступати на територію України, але вищі офіцери проігнорували його.

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