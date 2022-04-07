Лукашенко заявив, що провів в Україні спецоперацію "зі звільнення білорусів"

Про це повідомляє Українська правда.

"Дійшло до того, що ці негідники почали захоплювати там наших людей, насамперед водіїв автомобілів, які на той час потрапили туди. Заарештували півтори тисячі вагонів, захопили наші автомобілі і до сотні, здається, наших хлопців, які керували цими фурами. Я попереджав українців, що ми змушені будемо провести спеціальну операцію з визволення цих людей. Ми таку спеціальну операцію провели. І всіх наших людей визволили", - сказав Лукашенко.

Однак Лукашенко не розповів подробиць, хоча вирішив подати до державних нагород виконавців цієї операції.

Також самопроголошений президент пригрозив Україні, якщо в країні ще залишилися такі водії фур з Білорусі, то він "відповість по-іншому".

На кордоні Польщі та Білорусі активісти поновили блокаду фур, що повертаються з Європи до Білорусі та РФ

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