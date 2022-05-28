"Це нове м'ясо". Незалежна профспілка з Білорусі розповіла про російських солдат у Брестській області

Про із посиланням на отриманий нею лист розповідає у телеграмі незалежна профспілка "Білоруське об'єднання робітників" (БОР).

"Доброго дня. Мій брат зараз перебуває на "навчаннях" у Брестській області, номер частини називати не буду, аби нікого не підставляти. Каже, що за всіма відчуттями їх готують до нападу на Україну. Разом з ними розташовуються російські солдати, які спілкуються з нашими по-свинськи, між собою сміючись, кажуть, що це нове м'ясо", - йдеться у цитованому листі.

За даними автора повідомлення, з білорусами та розміщеними разом з ними росіянами "кілька разів на день проводять ідеологічні роботи, розповідають про нацизм та захист усього світу від українських фашистів".

"Найжахливіше, що серед деяких солдатів є ті, хто в це вірить і хоче на війну!", - наголошується в листі.

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"Я не можу повірити, що Білорусь буде втягнута у це. Для мене це як якийсь поганий сон! Ніхто з моїх знайомих не підтримує ані Лукашенка, ані війну. Як ми можемо бути втягнуті у це? Ми повинні стати на заваді планам цих ідіотів!" - підсумовує автор.

Зі свого боку БОР просить підписників свого офіційного телеграм-каналу повідомляти їм про будь-які схожі випадки.

"Якщо ваш родич або знайомий прямо зараз бере участь у навчаннях на кордоні Білорусі та України, або ви маєте дані щодо становища в армії, просимо вас надіслати інформацію нам у чат-бот. Білоруси повинні знати, що відбувається насправді!" - наголошує "Білоруське об'єднання робітників".

Нагадаємо, у Москві невдоволені тим, що самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко лише надає свою територію як плацдарм для військових дій росіян проти України, але не дає власних збройних сил й не йде в атаку на українські землі.

Як стверджує білоруський опозиціонер, політемігрант Павло Латушко, кремль може спробувати замінити Лукашенка на зручного РФ генерал-лейтенанта, державного секретаря ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича.

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