До Мінська прибувають "міцні чоловіки" з РФ, - ЗМІ
До білоруської столиці почали прибувати з Росії чоловіки міцної статури
Про це сьогодні, 28 травня 2022 року, у своєму телеграм-каналі повідомило білоруське видання Motolko Help.
"У Мінську дійсно стали частіше помічати "міцних чоловіків" з РФ", - зазначається у повідомленні.
Як наголошується, вони "заселяються не лише до хостелів, але й до квартир".
"Часом їх спостерігають на вулицях Мінська у камуфляжній формі. Також з'ясувалося, що принаймні частина з них приїздить з РФ до Білорусі прямо на таксі", - інформує Motolko Help.
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За даними ж Refom.by, йдеться про молодиків слов'янської зовнішності, "але зустрічаються й по вигляду вихідці з Середньої Азії"
Вечорами вони гуляють біля Міноборони Білорусі та Суворовського училища, додає Refom.by.
- Нагадаємо, у Москві невдоволені тим, що сампроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко лише надає свою територію як плацдарм для військових дій росіян проти України, але не дає власних збройних сил й не йде в атаку на українські землі.
- Як стверджує білоруський опозиціонер, політемігрант Павло Латушко, Кремл може спробувати замінити Лукашенка на зручного РФ генерал-лейтенанта, державного секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича.
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