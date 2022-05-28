До Мінська прибувають "міцні чоловіки" з РФ, - ЗМІ

Про це сьогодні, 28 травня 2022 року, у своєму телеграм-каналі повідомило білоруське видання Motolko Help.

"У Мінську дійсно стали частіше помічати "міцних чоловіків" з РФ", - зазначається у повідомленні.

Як наголошується, вони "заселяються не лише до хостелів, але й до квартир".

"Часом їх спостерігають на вулицях Мінська у камуфляжній формі. Також з'ясувалося, що принаймні частина з них приїздить з РФ до Білорусі прямо на таксі", - інформує Motolko Help.

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За даними ж Refom.by, йдеться про молодиків слов'янської зовнішності, "але зустрічаються й по вигляду вихідці з Середньої Азії"

Вечорами вони гуляють біля Міноборони Білорусі та Суворовського училища, додає Refom.by.

Нагадаємо, у Москві невдоволені тим, що сампроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко лише надає свою територію як плацдарм для військових дій росіян проти України, але не дає власних збройних сил й не йде в атаку на українські землі.

Як стверджує білоруський опозиціонер, політемігрант Павло Латушко, Кремл може спробувати замінити Лукашенка на зручного РФ генерал-лейтенанта, державного секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича.

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