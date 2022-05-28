Якщо Захід не забезпечить Україну важким озброєнням, скоро довкола Києва знову будуть бої, - Ходорковський

Про це Ходорковський заявив у інтерв'ю Bild.

"Якщо українців не забезпечать зброєю, яку вони просять, скоро довкола Києва знову будуть бої", - сказав Ходорковський.

За його словами, якщо Росії вдасться захопити частину України, це лише ненадовго зупинить війну, бо перемогою Кремль визнає лише захоплення Києва.

На питання, чи зміцнить війна владу Путіна, Ходорковський відповів, що все залежить від результату вторгнення.

"Якщо Путін не виграє війну, режим буде ослаблений", - сказав Ходорковський.

Він підкреслив, що деякі західні лідери бояться Путіна.

"Вони думають, що вони не беруть участь у війні. Через це вони вважають, що постачання певної зброї може призвести до ескалації або перетворити їх на бік конфлікту. Це дуже безглузде ставлення", - сказав Ходорковський та пояснив, що з погляду Путіна, західні політики та країни вже перебувають у стані війни з Росією.

Видання WSJ 27 травня повідомив, що адміністрація Джо Байдена вже наступного тижня оголосить, що направить в Україну ракетні системи далекого радіуса дії. За інформацією New York Times, адміністрація президента США Джо Байдена вже схвалила постачання.

Водночас Міністерство оборони США заявило, що остаточне рішення ще не ухвалено.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що важке озброєння від партнерів вже активно використовується на передовій та отримує позитивні відгуки українських військових.

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