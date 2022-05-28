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Головна війна з Росією У РФ після інформації про постачання до України потужних РСЗВ заговорили про "політичні шляхи вирішення конфлікту"

У РФ після інформації про постачання до України потужних РСЗВ заговорили про "політичні шляхи вирішення конфлікту"

28 травня, 2022 субота
11:06
війна з Росією HIMARS

Посол Росії у США Олексій Антонов заявив, що постачання до України реактивних систем залпового вогню великого радіуса дії призведе до ескалації конфлікту

Про це йдеться у заяві посольства Росії США в telegram. 

"Наразі ми виходимо із заяви офіційного представника Пентагону Джона Кірбі про те, що остаточного рішення з цього питання не ухвалено. Сподіваємося, здоровий глузд переможе і Вашингтон не піде на такий провокаційний крок. Дипломатичними каналами ми неодноразово доводили до Сполучених Штатів, що безпрецедентне накачування України озброєннями суттєво підвищує ризики ескалації конфлікту", - сказав Антонов у відповідь на інформацію американських ЗМІ, що рішення про надання Україні РСЗВ великого радіусу дії вже ухвалено Білим домом. 

Посол зауважив, що є ризик, що такі засоби розмістять поблизу російських кордонів, а в українців з'явиться можливість завдавати ударів по російських містах.

"Американці чудово усвідомлюють, що своїми діями віддаляють перспективи досягнення миру. США дедалі глибше втягуються у кризу в Україні. Це може призвести до непередбачуваних наслідків для глобальної безпеки. Важливо відмовитися від погроз на нашу адресу та заяв про військову перемогу України. Для якнайшвидшого завершення конфлікту Вашингтону та Києву необхідно визнати реальність. Це дозволило б просунутися шляхом політичного врегулювання та не допустити погіршення ситуації у сфері міжнародної стабільності", - додав Антонов.  

  • Видання WSJ 27 травня повідомив, що адміністрація Джо Байдена вже наступного тижня оголосить, що направить в Україну ракетні системи далекого радіуса дії. За інформацією New York Times, адміністрація президента США Джо Байдена вже схвалила постачання. 
  • Водночас Міністерство оборони США заявило, що остаточне рішення ще не ухвалено. 

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Світ
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США
РСЗВ
Росі
посол Росії в США
Олексій Антонов
зброя для України
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