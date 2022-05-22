Лукашенко прибув на поклон Путіну до Сочі, а в Білорусі кажуть про "українських диверсантів" та вперше за два місяці підтягують "Іскандери" до кордону

Про це сьогодні, 22 травня 2022 року, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Сочі Олексій Копайгородський.

За словами сочинського мера, Лукашенко обговорюватиме з Путіним "ключові питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин з акцентом на інтеграційну взаємодію в рамках Союзної держави, а також актуальні теми міжнародного та регіонального порядку денного".

Також 22 травня на телеканалі білоруського Міноборони "Воен ТВ" вийшла заява генерал-лейтенанта підконтрольної Лукашенку армії, державного секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича про нібито потрапляння на білоруську територію "диверсійно-розвідувальних груп" з України.

"Дивіться, що коїться на південних рубежах Республіки Білорусь, на території колись дружньої нам братської України. Сьогодні угруповання збройних сил на Рівненському напрямку на українській території становить близько 10,5 тисячі осіб, на Чернігівському — 4,5 тисячі, на Київському — понад 5 тисяч осіб. Йде інженерне обладнання ділянок державного кордону вздовж українського кордону, вздовж наших південних рубежів. Мінування, здійснення завалів, дія диверсійно-розвідувальних груп, зокрема із заходом на білоруську територію", — заявив Вольфович.

У також сюжеті повідомили, що ситуацію уважно відстежують органи білоруської прикордонної служби та розвідувальні підрозділи армії.

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Слід наголосити, що посилення розвідки з боку Білорусі підтверджують і в Генеральному штабі ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь посилили ведення розвідки, відзначено розгортання додаткових засобів радіоелектронної розвідки у прикордонних районах Гомельської області", — йдеться в оперативній інформації Генштабу щодо дій ворога станом на 06:00 ранку неділі, 22 травня.

Окрім того, моніторинговий проєкт "Беларускі гаюн", який в цілодобовому онлайн режимі відстежує активність армій Путіна та Лукашенка на території Білорусі, сьогодні, 22 травня, сповістив:

"Вперше за два місяці зафіксовано рух "Іскандерів" до кордону з Україною"

"Незважаючи на те, що більшість військ ЗС РФ відступили з київського напрямку ще на початку квітня, у Білорусі досі частково залишаються російські військові та техніка. Крім того, іноді продовжують фіксуватися запуски ракет з Білорусі по Україні", — йдеться у повідомленні.

"Також перевезення ракет та боєприпасів до цих ракетних комплексів", — наголошує проєкт "Беларускі гаюн".

Як вважає один з лідерів білоруської опозиції, політемігрант Павло Латушка, Кремль розглядає кандидатуру Олександра Вольфовича як найбільш пріоритетну серед імовірних наступників Лукашенка.