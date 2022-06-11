Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Збройні сили Білорусі 7 червня розпочали заняття з бойової готовності. Розвідці відомо, що основна мета тренувань, це "перехід із мирного на воєнний час".

"В рамках вказаних зборів відпрацьовуються питання організації охорони та оборони об’єктів військової та цивільної інфраструктури, виконання заходів воєнного стану, а також протидія диверсійно-розвідувальним групам", - йдеться в повідомленні.

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З 22 червня по 1 липня в Гомельській області заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами. До тренувань залучатимуть усі категорії військовослужбовців, підрозділи, органи військового управління та навіть строковиків.

На території Жлобинського району тієї ж Гомельської області з 28 червня по 16 липня заплановано проведення військових зборів з військовослужбовцями новостворених територіальних військ.

Нагадуємо, що Гомельська область безпосередньо межує з північною частиною України.

2 червня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що режим Лукашенка перекидає понад 50 одиниць військової техніки у прикордонну з Волинню область.

На території прикордонної з Україною білоруської Брестської області проходять так звані російсько-білоруські навчання. При цьому вояки з РФ ставляться до білорусів як до майбутнього гарматного м'яса

31 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розкрив подробиці "спецоперації", яку КДБ, нібито, провів на території України.

7 квітня Олександр Лукашенко під час засідання ради нацбезпеки заявив про успішну спеціальну операцію "зі звільнення білорусів" з території України.

Раніше Тихановська заявила, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка наказував військам наступати на територію України, але вищі офіцери проігнорували його.

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