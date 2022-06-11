English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Білорусь проведе серію військових навчань у прикордонній з Україною Гомельській області

Білорусь проведе серію військових навчань у прикордонній з Україною Гомельській області

11 червня, 2022 субота
18:31
війна з Росією білоруські військові лукашенко

ГУР повідомляє, що Білорусь проводить масові військові навчання в Гомельській області, на яких відпрацьовується "перехід із мирного на воєнний час"

Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Збройні сили Білорусі 7 червня розпочали заняття з бойової готовності. Розвідці відомо, що основна мета тренувань, це "перехід із мирного на воєнний час".

"В рамках вказаних зборів відпрацьовуються питання організації охорони та оборони об’єктів військової та цивільної інфраструктури, виконання заходів воєнного стану, а також протидія диверсійно-розвідувальним групам", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Проти росіян в Україні воюють 1,5 тис. білорусів, - Тихановська

З 22 червня по 1 липня в Гомельській області заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами. До тренувань залучатимуть усі категорії військовослужбовців, підрозділи, органи військового управління та навіть строковиків.

На території Жлобинського району тієї ж Гомельської області з 28 червня по 16 липня заплановано проведення військових зборів з військовослужбовцями новостворених територіальних військ.

Нагадуємо, що Гомельська область безпосередньо межує з північною частиною України.

  • 2 червня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що режим Лукашенка перекидає понад 50 одиниць військової техніки у прикордонну з Волинню область.
  • На території прикордонної з Україною білоруської Брестської області проходять так звані російсько-білоруські навчання. При цьому вояки з РФ ставляться до білорусів як до майбутнього гарматного м'яса
  • 31 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розкрив подробиці "спецоперації", яку КДБ, нібито, провів на території України.
  • 7 квітня Олександр Лукашенко під час засідання ради нацбезпеки заявив про успішну спеціальну операцію "зі звільнення білорусів" з території України. 
  • Раніше Тихановська заявила, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка наказував військам наступати на територію України, але вищі офіцери проігнорували його.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Білорусь
Олександр Лукашенко
військові навчання
Головне управління розвідки
території України
прикордонний пункт
Читайте також:
10 червня, 2022 п'ятниця
"Ми повинні покласти край дурості": Німеччина змінює правила експорту зброї, що полегшить її постачання в Україну
окупанти
10 червня, 2022 п'ятниця
Президент Нікарагуа дозволив ввести війська РФ у свою країну
На фото гаубица М109А3
11 червня, 2022 субота
Українські війська перебувають у пастці в артилерійській війні на критичних лініях фронту – ISW
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.06
    Купівля 34.06
    Продаж 34.94
  • EUR
    Купівля 35.91
    Продаж 37.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
11 червня
19:51
Урсула фон дер Ляєн
Глава Єврокомісії відвідала поранених українських військових у столичній лікарні
19:49
У Лисичанську створено військову адміністрацію
19:40
ОБСЄ
ОБСЄ не евакуювала своїх українських працівників після 24 лютого та припинила з ними зв'язок, - Politico
19:40
Одеса пляж міна
На Одещині під час купання чоловік зачепив міну і загинув
19:27
Ексклюзив
закордонний паспорт
Спрощена процедура отримання українського громадянства може бути лиш для іноземних воїнів ЗСУ, - Наливайченко
19:27
На фото військовослужбовець ЗСУ та військова техніка
ЗСУ стримують штурм окупантів у Сєверодонецьку та відбили наступ в районі Попасної, - Генштаб
19:18
На війні з РФ загинув чеський доброволець
19:15
Маріуполь
У Маріуполі рашисти перейменували площу Свободи та миру й повісили триколор, - радник мера
19:09
Україна Євросоюз
Єврокомісія рекомендуватиме лідерам ЄС надати Україні статус кандидата, але будуть умови, - Bloomberg
19:03
Ексвіцепрезидент "Газпромбанку" Волобуєв вступив до добровольчого легіону "Свободу Росії"
"Мрії збуваються": ексвіцепрезидент "Газпромбанку" Волобуєв вступив до добровольчого легіону "Свободу Росії"
19:01
Ексклюзив
Андрюс Тапінас
Литовці дивляться на Путіна з жалем, у нього комплекс Наполеона, - литовський журналіст Андрюс Тапінас
19:00
Франція
Франція не налаштована йти на поступки Росії, - представник Макрона
18:59
Євген Балицький, Мелітополь
"Регіонал" Балицький почав видавати російські паспорти у Мелітополі
18:47
пшениця зерно
На Одещині почались жнива, збирають ячмінь - ОВА
18:31
Олаф Шольц
Шольц виступив за початок перемовин щодо вступу в ЄС з Північною Македонією
18:24
Маріупольський драмтеатр
"Портрет нашого ворога - варвари": у Мінкульті назвали кількість зруйнованих пам'яток
18:00
ЗАЕС і МАГАТЕ
Зв'язок між Запорізькою атомною електростанцією та МАГАТЕ вдалося відновити, - Енергоатом
17:59
санкції проти Росії
Економіка Росії відкотиться на 15 років назад через санкції, - Reuters
17:57
Руслан Малиновський (в центрі), Україна - Вірменія, Лаг націй
Україна розтрощила Вірменію у Лізі націй
17:50
Співробітники МНС Донецької народної республіки розчищають уламки біля пошкодженого театру в Маріуполі,
У Маріуполі трактор МНС Росії підірвався на міні, троє окупантів загинуло, - радник мера
17:46
Дмитро Кулеба
Важка зброя, сьомий пакет санкцій та розблокування експорту: про що Кулеба говорив з очільниками МЗС Польщі і Литви
17:43
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Франція і Німеччина в критичну мить простягнули руку допомоги Росії, - Піонтковський
17:41
Шон Піннер
Сім'я британця, якому на Донбасі загрожує смертна кара, закликає його звільнити
17:37
світло
На всій Донеччині відсутнє світло, - мер Краматорська
17:30
Прес-конференція Зеленського з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн
До кінця наступного тижня Єврокомісія надасть висновок щодо статусу кандидата до ЄС для України
17:27
ЗСУ контролюють третину Сєверодонецька, - мер Стрюк
17:11
окупанти рф
Окупанти мають план на наступні чотири місяці війни, - ГУР
16:47
санкції проти Росії
Уряд США бойкотує російський економічний форум у Петербурзі й закликає решту країн робити те саме
16:43
На фото Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн
Експорт електрики, скасування тарифів та €9 млрд: підсумки перемовин Зеленського з очільницею Єврокомісії
16:37
Зеленський
Всі російські посадовці, судді і банки: Зеленський висловив думку, що має бути в сьомому пакеті санкцій ЄС
16:26
У прикордонній Брянській області РФ загорілася ремонтна база окупантів. Разом з технікою
16:12
окупанти знищили релігійні споруди
Тайвань виділить 1,2 мільйона доларів на відбудову українських храмів, зруйнованих армією РФ
16:10
Артур Ярошевський
На Запоріжжі рашисти викрали голову студради
16:06
Ексклюзив
паспорт реєстрація біженці
Троянським коням не можна давати українські паспорти: від'ї***ся від нас, - юристка Загребельська
15:55
Патріотичні гасла в окупованому Херсоні
Українські війська ведуть контрнаступ поблизу Херсона, - міська рада
15:51
паспорт РФ
В окупованому Херсоні прийняти громадянство РФ погодилися лише 24 людини
15:46
швидка допомога
Сінгапур передасть Україні карети "швидкої", пожежне спорядження та міношукачі, - амбасадорка Зеленко
15:39
Ексклюзив
Знищена техніка окупантів
На деяких напрямках Запорізької області ЗСУ відсунули окупантів до кордонів області, - боєць "Легіону Свободи"
15:24
На фото Олексій Резніков та Бен Воллес
From Ukraine with NLAW: міністру оборони Британії подарували футболку
15:20
піротехніки ДСНС
Упродовж доби українські піротехніки знешкодили 169 вибухонебезпечних предметів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV