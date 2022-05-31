Про це повідомляє БелТА.

За його словами, співробітники комітету державної безпеки провели в Україні операцію зі звільнення кількох десятків білоруських громадян.

"Явно не з власної волі виявилися заручниками, і не лише ситуації, а й окремих бажань найгірших людей в Україні. Коли почалася "спецоперація" РФ, наші люди, кілька десятків, залишилися там, прямо скажемо, заручниками ситуації. І їх треба було повертати додому, в сім'ї", - сказав Лукашенко.

Він також стверджує, що двох громадян Білорусі ще до проведення "операції", нібито, вбили українці.

"Я пам'ятаю, тоді сказав про те, що якщо нам не повернуть хлопців, то ми проведемо навіть гостру спецоперацію для звільнення наших хлопців. Комітету держбезпеки було доручено підготувати цей захід і звільнити наших людей. За вашою безпосередньою участю, під вашим керівництвом була здійснена ця операція без жодного пострілу. На мою думку, в Україні так і ніхто не розібрався, як це сталося", - сказав Лукашенко під час нагородження співробітників КДБ.

7 квітня Олександр Лукашенко під час засідання ради нацбезпеки заявив про успішну спеціальну операцію "зі звільнення білорусів" з території України.

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