Про це білоруська опозиціонерка заявила у розмові з російським блогером Марком Фейгіним.

"Наша армія не готова ні морально, ні технічно. Там є люди, до 10 тисяч людей, які готові йти на барикади, бо вони не усвідомлюють, що таке війна. Але основний склад – насамперед, це моральний аспект, що білоруська армія, білоруські солдати не розуміють, чому вони повинні воювати проти українців, наших сусідів, котрі мають до нас лише позитивні відчуття, заради амбіцій двох диктаторів.

У нас є свідчення, що такий наказ (наступати на територію України. – Ред.) був, але вищі офіцерські чини розуміли, що білоруські солдати деморалізовані й не мають жодного бажання йти в наступ, доєднуватися до російських військ. І цей наказ просто не "спустили" далі".

Світлана Тихановська наголосила, що попри злочинну участь режиму Лукашенка в російській агресії, білоруський народ прагне зберегти добросусідські відносини з Україною.

2 червня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що режим Лукашенка перекидає понад 50 одиниць військової техніки у прикордонну з Волинню область.

На території прикордонної з Україною білоруської Брестської області проходять так звані російсько-білоруські навчання. При цьому вояки з РФ ставляться до білорусів як до майбутнього гарматного м'яса

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