Білоруси перекидають понад 50 одиниць військової техніки у прикордонну з Волинню область, – моніторингова група "Беларускі Гаюн"
За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", що відстежує переміщення військової техніки, в Білорусі перекинули понад пів сотні одиниць військової техніки із Гродно до Брестської області
Відео й відповідні дані моніторингова група опублікувала у своєму телеграм-каналі.
За інформацією "Беларускі Гаюн", 1 червня в Гродненській області на залізничних станціях "Коробчиці" та "Свислоч" тривало навантаження техніки: 37 одиниць БМП (бойових машин піхоти), 5 зенітних комплексів 9К33М3 "Оса", 2 "урали", бойова розвідувальна машина БРДМ-2, бойовий гусеничний тягач БТС-4, 2 одиниці основ для ЗРК "Оса" під тентом. Уся техніка належить збройним силам Білорусі, на багатьох машинах був розпізнавальний знак – червоний квадрат.
Сьогодні, 2 червня, близько восьмої години ранку цей ешелон виїхав із Гродно. О 10:00 його зафіксували в Барановичах, а також у аг. Лісовий. Через 40 хвилин у районі агромістечка Доманово Івацевицького району, а об 11:00 – у м. Івацевичі, колона рухалася в напрямку на Брест.
За інформацією моніторингової групи, більшість цієї техніки стояла в Хойніках Гомельської області з 7 травня, завантажена на ешелон. Раніше її використовували для зміцнення кордону з Україною на Гомельщині. Іншу, меншу частину, використовували для посилення кордону з Польщею, а тепер також перевозять у напрямку Бреста.
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