У Європі не буде безпечно, поки Білорусь не стане частиною вільного світу, - дипломат Хара

Дипломат поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Україна й уся Європа не буде в безпеці, поки Білорусь не буде частиною вільного світу. Удар по Чернігову та Києву під час повномасштабного нападу РФ на Україну - це доказ, що без демократичної Білорусі, яка є частиною цивілізованого світу, Україна не буде в безпеці", - зазначив Хара.

Дипломат додав, що Лукашенко не має можливості маневрувати між Путіним і цивілізованим світом.

"Влада Лукашенка тримається на російських багнетах, тому президент Білорусі не може щось заборонити чи дозволити - білоруська територія використовується як плацдарм для агресії проти України. Лукашенко не має жодного простору для маневру між Росією та цивілізованим світом", - зауважив Олександр Хара.

21 серпня Олаф Шольц зізнався, що Володимир Путін у розмові з ним незадовго до повномасштабного вторгнення заявив, що Україна та Білорусь не повинні існувати як незалежні держави.

22 серпня дипломат Павло Клімкін написав, що заява Володимира Путіна про те, що Україна та Білорусь не можуть існувати як незалежні держави свідчить про те, що російський диктатор хоче укласти новий пакт Молотова - Ріббентропа.

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