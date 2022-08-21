"Україна не стане членом НАТО в найближчі 30 років": перед вторгненням РФ Шольц намагався заспокоїти Путіна

Про це повідомляє Welt.

Відповідаючи на питання, чому члени НАТО нібито не врахували інтереси Росії у сфері безпеки до початку повномасштабного вторгнення в Україну, Шольц заявив: "НАТО ніколи не було загрозою Росії".

Окрім цього, він додав, що під час переговорів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну запевнив Путіна, що вступ Києва до Альянсу "не станеться в найближчі 30 років".

Саме тому, Шольц вважає, що Путін не хоче приймати ліберальні та відкриті суспільства в Європі й мав "абсолютно абсурдні" ідеї - до прикладу, казав Шольцу, що Білорусь та Україна не повинні існувати як окремі держави.

21 червня Олаф Шольц заявив, що повільні темпи постачання німецької зброї Києву пояснюються необхідністю навчання українських військових.

4 липня Шольц відповів на звинувачення у недостатній військовій допомозі Україні.

19 липня стало відомо, що уряд Німеччини, попри обіцянки, не збільшив військову підтримку України.

Станом на 21 серпня відомо, що рейтинг схвалення дій Шольца та його уряду впав до рекордно низького рівня. Лише 25 відсотків населення ФРН вважають роботу Шольца та правлячої коаліції задовільною.

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