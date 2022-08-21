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Рейтинг схвалення дій Шольца та його уряду впав до рекордно низького рівня

21 серпня, 2022 неділя
15:05
Світ Олаф Шольц

Лише 25 відсотків населення ФРН вважають роботу Шольца та правлячої коаліції задовільною

Про це повідомляється на сайті Deutsche Welle.

Згідно з останнім опитуванням, наразі лише 25% громадян задоволені роботою Шольца на посаді канцлера, і при цьому 62% незадоволені - найбільший негативний показник за час його перебування на посаді. Діяльністю уряду нині задоволені 27% німців, незадоволені - 65%.

Якби канцлер обирався прямим голосуванням, Шольц зайняв би лише третє місце: 25% обрали б міністра економіки Роберта Габека (зелені), 19% - лідера ХДС Фрідріха Мерца і лише 18% - Шольца.

Рейтинг Соціал-демократичної партії Шольца також знижується. Від часу виборів до Бундестагу вона опустилася в опитуваннях з першого місця на третє з рейтингом 19%, відстаючи від ХДС (28%) та "Зелених" (21%). "Вільні демократи", що входять до коаліції, мають 8% підтримки.

У той же час, рейтинг правої Альтернативи для Німеччини залишається незмінним на рівні 12%, партію Ліві підтримує 5% німців. Решта партій разом набирають близько 7%.

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Суспільство
Німеччина
Олаф Шольц
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