Рейтинг схвалення дій Шольца та його уряду впав до рекордно низького рівня
Лише 25 відсотків населення ФРН вважають роботу Шольца та правлячої коаліції задовільною
Про це повідомляється на сайті Deutsche Welle.
Згідно з останнім опитуванням, наразі лише 25% громадян задоволені роботою Шольца на посаді канцлера, і при цьому 62% незадоволені - найбільший негативний показник за час його перебування на посаді. Діяльністю уряду нині задоволені 27% німців, незадоволені - 65%.
Якби канцлер обирався прямим голосуванням, Шольц зайняв би лише третє місце: 25% обрали б міністра економіки Роберта Габека (зелені), 19% - лідера ХДС Фрідріха Мерца і лише 18% - Шольца.
Рейтинг Соціал-демократичної партії Шольца також знижується. Від часу виборів до Бундестагу вона опустилася в опитуваннях з першого місця на третє з рейтингом 19%, відстаючи від ХДС (28%) та "Зелених" (21%). "Вільні демократи", що входять до коаліції, мають 8% підтримки.
У той же час, рейтинг правої Альтернативи для Німеччини залишається незмінним на рівні 12%, партію Ліві підтримує 5% німців. Решта партій разом набирають близько 7%.
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