Рейтинг схвалення дій Шольца та його уряду впав до рекордно низького рівня

Про це повідомляється на сайті Deutsche Welle.

Згідно з останнім опитуванням, наразі лише 25% громадян задоволені роботою Шольца на посаді канцлера, і при цьому 62% незадоволені - найбільший негативний показник за час його перебування на посаді. Діяльністю уряду нині задоволені 27% німців, незадоволені - 65%.

Якби канцлер обирався прямим голосуванням, Шольц зайняв би лише третє місце: 25% обрали б міністра економіки Роберта Габека (зелені), 19% - лідера ХДС Фрідріха Мерца і лише 18% - Шольца.

Рейтинг Соціал-демократичної партії Шольца також знижується. Від часу виборів до Бундестагу вона опустилася в опитуваннях з першого місця на третє з рейтингом 19%, відстаючи від ХДС (28%) та "Зелених" (21%). "Вільні демократи", що входять до коаліції, мають 8% підтримки.

У той же час, рейтинг правої Альтернативи для Німеччини залишається незмінним на рівні 12%, партію Ліві підтримує 5% німців. Решта партій разом набирають близько 7%.

21 червня Олаф Шольц заявив, що повільні темпи постачання німецької зброї Києву пояснюються необхідністю навчання українських військових.

4 липня Шольц відповів на звинувачення у недостатній військовій допомозі Україні.

19 липня стало відомо, що уряд Німеччини, попри обіцянки, не збільшив військову підтримку України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb