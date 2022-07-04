Про це Шольц заявив у інтерв'ю CBS.

"Ми надсилаємо Україні ту допомогу, яку можемо, навчаємо користуватися озброєнням. Можна знайти дуже багато критиків, які розбираються в цих питаннях, які лише вчора пошукали інформацію в Google і тепер вважають, що знають абсолютно все. Німеччина робить дуже багато зусиль, зараз ми відправляємо найбільш технологічне озброєння з того, що реально використовувати", - сказав Шольц.

Водночас він підкреслив, що ФРН не може передавати Україні зброю в таких обсягах, як це роблять США.

"Думаю, ви маєте зрозуміти, що є різниця між нами і такою країною, як США: Вашингтон багато витрачає на оборону, багато інвестує в це і тому має великі запаси озброєння", - пояснив Шольц.

21 червня Олаф Шольц заявив, що повільні темпи постачання німецької зброї Києву пояснюються необхідністю навчання українських військових.

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