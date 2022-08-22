Про це Павло Клімкін написав у facebook.

Таким чином колишній міністр закордонних справ України відреагував на слова Шольца про зміст розмови з Путіним напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

"Путін хоче новий пакт Молотова – Ріббентропа. Не більше і не менше. У Шольца нарешті "урвався терпець", і він почав говорити більш відверто. Шольцу Путін сказав, що Україна та Білорусь не можуть існувати як незалежні держави. Він також каже, що Путін хотів поділити Європу олівцем і повністю захопити Україну. Саме це і означає новий пакт", - переконаний Клімкін та нагадав, що пакт Молотова – Ріббентропа призвів до Другої світової.

На його думку, Захід прокидається і починає розуміти, що дати Путіну досягти будь-якого успіху означає ескалацію.

"На жаль, Захід також обережно ставиться до нашої перемоги, оскільки побоюється реакції російського режиму і насамперед не знає, що робити з Росією. Ми маємо надихнути і переконати Захід на правильну відповідь: Росію потрібно перемогти. Декілька місяців тому цього в багатьох західних столицях навіть не могли собі уявити, але більш відверті слова Шольца є свідченням змін щодо Росії. Ці зміни потрібно підтримати", - переконаний Клімкін.

21 серпня Олаф Шольц зізнався, що Володимир Путін у розмові з ним незадовго до повномасштабного вторгнення заявив, що Україна та Білорусь не повинні існувати як незалежні держави.

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