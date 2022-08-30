Про це повідомляють російські ЗМІ.

У пресслужбі кремля заявили, що Путін та Лукашенко "обговорили деякі актуальні теми двостороннього порядку денного, а також ситуацію в Україні", проте деталей не надали.

Зазначається, що у ході розмови Путін привітав Лукашенка, якому виповнилося 68 років, із днем ​​народження. Він подякував очільнику білоруського режиму за "взаємодію у протистоянні загрозам та викликам спільної безпеки" та висловив сподівання на "подальший розвиток інтеграції в рамках союзної держави".

26 серпня Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су-24 були переобладнані, аби нести ядерну зброю.

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