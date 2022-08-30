Путін зателефонував Лукашенку в день народження, аби обговорити війну в Україні
Російський диктатор Володимир Путін привітав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з днем народження та поговорив з ним про війну в Україні
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У пресслужбі кремля заявили, що Путін та Лукашенко "обговорили деякі актуальні теми двостороннього порядку денного, а також ситуацію в Україні", проте деталей не надали.
Зазначається, що у ході розмови Путін привітав Лукашенка, якому виповнилося 68 років, із днем народження. Він подякував очільнику білоруського режиму за "взаємодію у протистоянні загрозам та викликам спільної безпеки" та висловив сподівання на "подальший розвиток інтеграції в рамках союзної держави".
- 26 серпня Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су-24 були переобладнані, аби нести ядерну зброю.
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