Після 19:00 у небі над Білоруссю п'ять російських літаків випускали ракети по Україні, - "Білоруський гаюн"
У небі над Білоруссю п'ять російських літаків випускали ракети по Україні
Про це повідомив Беларускі Гаюн.
Як йдеться у повідомленні, у небі над Білоруссю п'ять російських літаків випускали ракети по Україні.
За інформацією телеграм-каналу, запуски ракет з винищувачів РФ були з Жовтневого району, Петриківа, Турова, Столенського району та Мстиславлю.
Довідка
"Білоруський гаюн" – незалежна від режиму Лукашенка моніторингова група з Білорусі, що на основі свідчень від місцевих жителів та відкритих даних відстежує російську військову активність у країні.
- Білорусь знову продовжила військові навчання біля кордону з Україною щонайменше на тиждень.
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