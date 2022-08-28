Про це повідомив Беларускі Гаюн.

Як йдеться у повідомленні, у небі над Білоруссю п'ять російських літаків випускали ракети по Україні.

За інформацією телеграм-каналу, запуски ракет з винищувачів РФ були з Жовтневого району, Петриківа, Турова, Столенського району та Мстиславлю.

Довідка

"Білоруський гаюн" – незалежна від режиму Лукашенка моніторингова група з Білорусі, що на основі свідчень від місцевих жителів та відкритих даних відстежує російську військову активність у країні.

Білорусь знову продовжила військові навчання біля кордону з Україною щонайменше на тиждень.

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