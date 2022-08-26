Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

28 серпня буде вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких вихідним стане також 27 серпня, - йдеться у повідомленні.

Тільки 227-й загальновійськовий полігон "Борисовський" працюватиме без вихідних. Навчання тут продовжені з 27 серпня і до 3 вересня.

Графік вишколів такий:

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисівський район) до 03.09;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 02.09;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 03.09;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичский район) до 02.09;

212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудский район) до 02.09;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) 02.09;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 02.09;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 03.09.

"Беларускі Гаюн" підрахував, що загальний термін продовження навчань сягнув 18 тижнів.

"Варто наголосити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона як і раніше не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - сказано в повідомленні.

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