Про це Михайло Подоляк заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Ми сьогодні абсолютно чітко розуміємо, що коїться в голові у пана Лукашенка, з точки зору його відповідальності перед і паном Путіним, і перед своїм народом — це різні рівні. Ми абсолютно чітко розуміємо, що в Білорусі на відміну від Росії, абсолютно інші суспільні настрої, там ніхто не підтримує війну, як таку. Тобто, якщо в Росії без оцих візових обмежень, 80% підтримують війну, бо вони не платять за це ніяку ціну, то в Білорусі підтримують війну не більше 10-15%, не більше",- сказав радник глави ОПУ.

На переконання Подоляка, у Білорусі є більше інформації про те, що насправді відбувається в Україні.

"Ми розуміємо, що білоруська армія повністю деморалізована, тобто вона у тому вигляді, в якому сьогодні знаходиться. Вони мають більше інформації про те, що відбувається в Україні. Вони все ж таки не в такому інформаційному просторі живуть, як росіяни, там не такі обмеження", - сказав чиновник.

Він вважає, що стратегічних дій з боку Білорусі можна було очікувати лише на перших тижнях початку війни. "Сьогодні вже навіть Лукашенко зрозумів, що ця війна 190 днів, це вкрай негативно і в історичному сенсі для нього буде, і в тактичному, і в стратегічному сенсі. Це війна, яка буде приносити тільки мінуси, в тому числі пану Лукашенку, там немає жодних бенефітів, на які він розраховував би на початку".

Подоляк прогнозує, що хоча Білорусь і надає свою інфраструктуру та повітряний простір для бомбардування України, можна очікувати, що на більше вона не піде. "Хоча на жаль, Білорусь бере участь у війні, даючи свою інфраструктуру і своє повітряний простір для бомбардування української землі, на більше вона не піде", - наголосив він.

30 серпня полковник СБУ Роман Костенко в ефірі Еспресо заявив, що якби Путін міг, то вже залучив би білоруську армію і Лукашенка у війні проти України.

А журналіст білоруської служби Радіо Свобода Калиновський вважає, що загроза вторгнення з Білорусі існуватиме, поки при владі Лукашенко та Путін.

28 серпня у небі над Білоруссю п'ять російських літаків випускали ракети по Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb