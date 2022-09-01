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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ми чітко розуміємо, що коїться в голові у Лукашенка. Подоляк оцінив ймовірність наступу з Білорусі

Ми чітко розуміємо, що коїться в голові у Лукашенка. Подоляк оцінив ймовірність наступу з Білорусі

1 вересня, 2022 четвер
00:49
війна з Росією Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним

Радник глави Офісу президента вважає, що навіть Лукашенко зрозумів, що ця війна — це для нього негатив: і в історичному, і в тактичному, і в стратегічному сенсі

Про це Михайло Подоляк заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Ми сьогодні абсолютно чітко розуміємо, що коїться в голові у пана Лукашенка, з точки зору його відповідальності перед і паном Путіним, і перед своїм народом — це різні рівні. Ми абсолютно чітко розуміємо, що в Білорусі на відміну від Росії, абсолютно інші суспільні настрої, там ніхто не підтримує війну, як таку. Тобто, якщо в Росії без оцих візових обмежень, 80% підтримують війну, бо вони не платять за це ніяку ціну, то в Білорусі підтримують війну не більше 10-15%, не більше",- сказав радник глави ОПУ.

На переконання Подоляка, у Білорусі є більше інформації про те, що насправді відбувається в Україні.

"Ми розуміємо, що білоруська армія повністю деморалізована, тобто вона у тому вигляді, в якому сьогодні знаходиться. Вони мають більше інформації про те, що відбувається в Україні. Вони все ж таки не в такому інформаційному просторі живуть, як росіяни, там не такі обмеження", - сказав чиновник.

Він вважає, що стратегічних дій з боку Білорусі можна було очікувати лише на перших тижнях початку війни. "Сьогодні вже навіть Лукашенко зрозумів, що ця війна 190 днів, це вкрай негативно і в історичному сенсі для нього буде, і в тактичному, і в стратегічному сенсі. Це війна, яка буде приносити тільки мінуси, в тому числі пану Лукашенку, там немає жодних бенефітів, на які він розраховував би на початку".

Подоляк прогнозує, що хоча Білорусь і надає свою інфраструктуру та повітряний простір для бомбардування України, можна очікувати, що на більше вона не піде. "Хоча на жаль, Білорусь бере участь у війні, даючи свою інфраструктуру і своє повітряний простір для бомбардування української землі, на більше вона не піде", - наголосив він.

  • 30 серпня полковник СБУ Роман Костенко в ефірі Еспресо заявив, що якби Путін міг, то вже залучив би білоруську армію і Лукашенка у війні проти України.
  • А журналіст білоруської служби Радіо Свобода Калиновський вважає, що загроза вторгнення з Білорусі існуватиме, поки при владі Лукашенко та Путін.
  • 28 серпня у небі над Білоруссю п'ять російських літаків випускали ракети по Україні.

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Михайло Подоляк
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