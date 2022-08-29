Загроза вторгнення з Білорусі існуватиме, поки при владі Лукашенко та Путін, - журналіст білоруської служби Радіо Свобода Калиновський
Журналіст білоруської служби Радіо Свобода Валерій Калиновський зауважив, що Путін продовжує тиснути на Лукашенко
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Загроза вторгнення з Білорусі існує й буде існувати, доки при владі Лукашенко та Путін. Існує також загроза можливого наступу білоруських солдатів на українську територію. Наразі вона зменшилася", - підкреслив Калиновський.
За його словами, Лукашенко, білоруські генерали й солдати не хочуть воювати в Україні.
"Лукашенко декларує, що вони хочуть захищати Росію на своїй території, але чи погодиться на це Путін? Все ж таки ситуація зі вторгненням залишається актуальною, тому що Путін й далі хоче дотиснути Лукашенко і це буде продовжуватися. Як розгортатиметься ситуація, залежить від дій України на Півдні та Сході", - зазначив Калиновський.
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