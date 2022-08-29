Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Загроза вторгнення з Білорусі існує й буде існувати, доки при владі Лукашенко та Путін. Існує також загроза можливого наступу білоруських солдатів на українську територію. Наразі вона зменшилася", - підкреслив Калиновський.

За його словами, Лукашенко, білоруські генерали й солдати не хочуть воювати в Україні.

"Лукашенко декларує, що вони хочуть захищати Росію на своїй території, але чи погодиться на це Путін? Все ж таки ситуація зі вторгненням залишається актуальною, тому що Путін й далі хоче дотиснути Лукашенко і це буде продовжуватися. Як розгортатиметься ситуація, залежить від дій України на Півдні та Сході", - зазначив Калиновський.

24 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що наразі загрози нападу з території Білорусі немає.

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су-24 були переобладнані таким чином, щоб нести ядерну зброю

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