Про це інформує Служба безпеки України.

На Житомирщині наклали арешт на активи підприємства родина екснардепа та гауляйтера тимчасово окупованої Херсонської області Володимира Сальдо. Компанія займалася із видобутком та обробкою граніту.

"Прибуток від її діяльності Сальдо спрямовував на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави", - інформують правоохоронці.

Арешт наклали на рахунки підприємства та п’ять одиниць спецтехніки для видобутку корисних копалин, загальна вартість понад 6 млн гривень. Ці активи передадуть до АРМА.

4 серпня призначений окупантами "керівник" Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що лягає до лікарні, а "повноваження" передає Сергію Єлісєєву.

А вже 5 серпня російські медіа повідомляли, що Володимира Сальдо госпіталізували та ввели у стан медикаментозної коми.

6 серпня медіа повідомили, що Сальдо доправили літаком до Москви та поклали до відділення токсикології.

Володимиру Сальдо стало погано на початку серпня. Його перевезли спочатку у Крим, а потім – у Москву.

Політолог Володимир Молчанов розповів, що колаборанти не готуються до проведення анонсованого на 11 вересня референдуму на Херсонщині після "хвороби" призначеного окупантами "керівника" області Володимира Сальдо.

20 серпня міноборони РФ офіційно заявило, що Сальдо було отруєно бойовою отруйною речовиною і звинуватило в тому Україну.

23 серпня столо відомо, що лікування Володимира Сальдо відбувалося у режимі секретності, про його стан знало лише вузьке коло медиків.

3 вересня у Херсоні вибухнув та загорівся комплекс відпочинку "Загублений світ" колаборанта Сальдо, де влаштували свою базу окупанти.

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