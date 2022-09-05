English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Кримінал Арештовано активи компанії гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо вартістю понад 6 млн грн

Арештовано активи компанії гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо вартістю понад 6 млн грн

5 вересня, 2022 понедiлок
14:58
Кримінал Арештовано активи компанії гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо вартістю понад 6 млн грн

Активи компанії гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо, вартістю понад 6 млн грн, арештували

Про це інформує Служба безпеки України.

На Житомирщині наклали арешт на активи підприємства родина екснардепа та гауляйтера тимчасово окупованої Херсонської області Володимира Сальдо. Компанія займалася із видобутком та обробкою граніту.

"Прибуток від її діяльності Сальдо спрямовував на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави", - інформують правоохоронці.

Арешт наклали на рахунки підприємства та п’ять одиниць спецтехніки для видобутку корисних копалин, загальна вартість понад 6 млн гривень. Ці активи передадуть до АРМА.

  • 4 серпня призначений окупантами "керівник" Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що лягає до лікарні, а "повноваження" передає Сергію Єлісєєву.
  • А вже 5 серпня російські медіа повідомляли, що Володимира Сальдо госпіталізували та ввели у стан медикаментозної коми.
  • 6 серпня медіа повідомили, що Сальдо доправили літаком до Москви та поклали до відділення токсикології.
  • Володимиру Сальдо стало погано на початку серпня. Його перевезли спочатку у Крим, а потім – у Москву.
  • Політолог Володимир Молчанов розповів, що колаборанти не готуються до проведення анонсованого на 11 вересня референдуму на Херсонщині після "хвороби" призначеного окупантами "керівника" області Володимира Сальдо.
  • 20 серпня міноборони РФ офіційно заявило, що Сальдо було отруєно бойовою отруйною речовиною і звинуватило в тому Україну.
  • 23 серпня столо відомо, що лікування Володимира Сальдо відбувалося у режимі секретності, про його стан знало лише вузьке коло медиків.
  • 3 вересня у Херсоні вибухнув та загорівся комплекс відпочинку "Загублений світ" колаборанта Сальдо, де влаштували свою базу окупанти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

СБУ
російська армія
Херсонщина
Житомирщина
війна з Росією
окуповані території
окупанти
колаборанти
Читайте також:
Дні жалоби
4 вересня, 2022 неділя
У Кам'янці-Подільському оголосили триденну жалобу
хімічна атака дим смог
3 вересня, 2022 субота
На Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це може бути хлорпікрин, - боєць батальйону "Свобода" Рубан
військові жінки
4 вересня, 2022 неділя
На жінок чекає військовий облік, а не мобілізація. Й лише тих, хто має певну спеціальність
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.29
  • EUR
    Купівля 39.15
    Продаж 40.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
5 вересня
16:19
Ілюстративне зображення. Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон
"Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції": Зеленський провів розмову з Макроном
16:04
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Через обстріли росіян була відімкнена остання лінія, яка з'єднує ЗАЕС із енергосистемою України, - Енергоатом
15:53
Телескоп Hubble показав дві галактики, які "зіткнулися" одна з одною
15:42
Борис Джонсон
Джонсон відреагував на обрання Трасс новою прем'єркою Британії
15:10
У Китаї стався землетрус, який забрав життя 21 людини і спровокував зсуви ґрунту
15:04
на фото: зруйнований дім
В Апостоловому на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів окупантів загинула жінка, ще трьох людей поранено
14:53
Оновлено
Динамо - Зоря
УПЛ: Результати та розклад трансляцій усіх матчів 3-го туру
14:49
Ексклюзив
міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко
У Новій Каховці росіяни викрали двох хірургів, - мер
14:44
Джон Салліван
Клімкін пояснив, про що сигналізує синхронне звільнення послів США та ЄС у Росії
14:43
Ексклюзив
ЗСУ воїн
Наближається переломний момент, замість бравих колон противник ледве назбирує відділення для локальних операцій, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
14:41
"Шабаші під триколорами держави-агресора в центрі Європи є неприпустимим": МЗС України про проросійські мітинги в Кельні та Празі
14:40
черга на блокпості у Василівці на Запоріжжі
На Запоріжжі російські загарбники заблокували ввезення гуманітарки до тимчасово окупованих територій, - мер Мелітополя
14:40
Україна та Євросоюз підписали одразу п’ять угод про співпрацю
Наближення до вступу в ЄС: Україна та Євросоюз підписали одразу п’ять угод про співпрацю
14:39
Оновлено
Ліз Трас
Ліз Трасс обрали новим прем'єр-міністром Великої Британії
14:22
сепари ОРДЛО
Путін зробив цинічну заяву про примусово мобілізованих з окупованих територій
14:16
Ексклюзив
путін путлер
У кремлі розуміють, що конфлікт з НАТО може передбачати застосування ядерної зброї, - дипломат Хара
14:15
Ексклюзив
Мусієнко
Путін завтра може назвати "антиросійським анклавом" будь-яку країну, - військовий експерт Мусієнко
14:09
школярі, діти
За межами країни перебувають понад 492 тис. українських школярів, – міністр освіти
14:09
молоко
Попри війну й проблеми з логістикою, експорт молочної продукції досяг минулорічного рівня, - аграрії
14:04
землетрус
На півночі Афганістану стався землетрус, загинуло щонайменше 8 людей
13:44
обстріл ракетний удар
Російські окупанти обстріляли Золочів на Харківщині: двоє людей загинуло
13:42
У Харкові викрили проросійського письменника-пропагандиста, який заперечував існування України
13:32
Ексклюзив
путін путлер
Останні заяви Путіна означають, що в РФ не виключають переходу до загальної мобілізації, - політолог Шлінчак
13:32
Північний потік газ
У кремлі заявили, що Північний потік не відновить повноцінної роботи, доки ЄС не зніме санкцій проти РФ
13:29
Фільм "Снайпер. Білий ворон" таки потрапив до списку кандидатів на премію "Оскар" від України
13:24
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем
Експорт електроенергії з України в ЄС може замінити значні обсяги імпорту газу з Росії, - Шмигаль
13:18
Віталій Шабунін
"Як думаєте, якою буде реакція Заходу на це свинство?": Шабунін вважає, що в Раді готують підґрунтя для зриву конкурсу на директора НАБУ
13:14
Ексклюзив
Ліз Трасс
Ліз Трасс стане прем'єром Великої Британії й продовжить політику Джонсона, - політичний експерт Димов
13:08
Шотландія - Україна
Петраков назвав склад збірної України на вирішальні матчі Ліги націй
13:03
У гаражі в Бучі виявили останки страчених і спалених окупантами людей
12:54
За чотири місяці роботи платформа UNITED24 зібрала майже $200 млн на допомогу Україні
12:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 вересня: скільки коштують долар та євро на чорному ринку
12:20
У столиці Афганістану пролунав вибух біля російського посольства, загинули двоє співробітників установи
12:20
Прокуратура передала в АРМА активи трьох асфальтобетонних заводів, які належать білоруським компаніям
Прокуратура передала в АРМА активи трьох асфальтобетонних заводів, які належать білоруським компаніям
12:17
Ексклюзив
Мая Санду
Україна має максимально підтримувати Санду на тлі загроз сепаратизмів, - політолог-міжнародник Шеренговський
11:58
Ексклюзив
ЗАЕС окупанти
Мілітарна присутність РФ не дозволяє працювати персоналу ЗАЕС, який перебуває під тиском, - ексміністр енергетики та захисту довкілля України Оржель
11:47
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На ЗАЕС залишилося двоє постійних представників МАГАТЕ, решта інспекторів покинула станцію, - Енергоатом
11:46
долар євро валюта обмін
Курс євро до долара впав до найнижчого за 20 років рівня
11:43
Гаражі, які охопила пожежа після ворожого обстрілу, Харківщина
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 4 вересня загинула жінка, ще вісім людей поранено
11:20
Вночі 6-8 вересня в Україні очікуються заморозки ґрунту
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV