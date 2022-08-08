Колаборанти не готуються до референдуму на Херсонщині після "хвороби" Сальдо, - політолог Молчанов

Політолог поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі немає впевненості, що в колаборантів є не те що можливість, а навіть бажання провести 11 вересня так званий референдум. Все було завʼязано на Сальдо, адже його люди, які ніяк не повʼязані з іншим херсонським колаборантом Кирилом Стремоусовим, готували технічну документацію. Ніхто навіть не готує приміщення, особливо на правому березі Дніпра, де тривають активні бойові дії. Схоже на те, що окупанти навіть самі не знають, що питати в референдумі та як узагалі приєднати Херсонщину", - зазначив Молчанов.

Політолог додав, що російські окупанти змінили стратегію.

"Колаборанти не шукають і не готують дрібних зрадників України, які б стали членами комісії для проведення псевдореферендуму. Відомо також, що до Херсона приїздили російські політтехнологи, після яких змінилися білборди - на них зʼявилися вишиванки. До окупантів дійшло, що херсонці мають українську ідентичність", - зауважив Володимир Молчанов.

4 серпня призначений окупантами "керівник" Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що лягає до лікарні, а "повноваження" передає Сергію Єлісєєву.

А вже 5 серпня російські медіа повідомляли, що Володимира Сальдо госпіталізували та ввели у стан медикаментозної коми.

6 серпня медіа повідомили, що Сальдо доправили літаком до Москви та поклали до відділення токсикології.

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