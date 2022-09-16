Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.

"16 вересня, близько 8.30, у небі Херсонщини, підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищив черговий російський штурмовик Су-25", - наголосив він.

13 вересня українські військові за дві години знищили безпілотник і два літаки окупантів.

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