У тимчасово окупованому Луганську стався вибух у будівлі псевдопрокуратури. РосЗМІ повідомили про смерть "генпрокурора ЛНР"
У тимчасово окупованому Луганську в будівлі псевдопрокуратури стався вибух. Повідомляється про смерть "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка
Про це повідомили росЗМІ.
Відомо, що російські пропагандисти написали про вибух у будівлі так званої генпрокуратури "ЛНР". Є поранені і загиблі. Серед жертв і "генпрокурор" Сергій Горенко.
Деякі джерела інформують, що Горенку відірвало руку, а згодом написали й про його смерть.
Також, ймовірно, загинула й заступниця Катерина Стегленко.
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