Білий дім очікує мінімального впливу дефолту Росії на американську та світову економіку

Про це повідомляють у Reuters з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми очікуємо, що вплив (дефолту -, ред.) на американську та світову економіку буде мінімальним, враховуючи, що Росія вже перебуває у фінансовій ізоляції", - сказала вона.

При цьому, за її словами, Міністерство фінансів продовжує відстежувати ситуацію та вести переговори зі світовою фінансовою спільнотою.

Нагадаємо, Мінфін США анулював ліцензію, яка дозволяла РФ проводити виплати за відсотками та погашати свій суверенний борг перед американськими юридичними особами.

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