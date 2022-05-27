Білий дім очікує мінімального впливу дефолту Росії на американську та світову економіку
Білий дім очікує мінімального впливу на США та світову економіку від потенційного дефолту РФ
Про це повідомляють у Reuters з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Ми очікуємо, що вплив (дефолту -, ред.) на американську та світову економіку буде мінімальним, враховуючи, що Росія вже перебуває у фінансовій ізоляції", - сказала вона.
При цьому, за її словами, Міністерство фінансів продовжує відстежувати ситуацію та вести переговори зі світовою фінансовою спільнотою.
- Нагадаємо, Мінфін США анулював ліцензію, яка дозволяла РФ проводити виплати за відсотками та погашати свій суверенний борг перед американськими юридичними особами.
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