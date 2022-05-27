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Білий дім очікує мінімального впливу дефолту Росії на американську та світову економіку

27 травня, 2022 п'ятниця
11:12
Світ долар

Білий дім очікує мінімального впливу на США та світову економіку від потенційного дефолту РФ

Про це повідомляють у Reuters з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми очікуємо, що вплив (дефолту -, ред.) на американську та світову економіку буде мінімальним, враховуючи, що Росія вже перебуває у фінансовій ізоляції", - сказала вона.

При цьому, за її словами, Міністерство фінансів продовжує відстежувати ситуацію та вести переговори зі світовою фінансовою спільнотою.

  • Нагадаємо, Мінфін США анулював ліцензію, яка дозволяла РФ проводити виплати за відсотками та погашати свій суверенний борг перед американськими юридичними особами.

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Росія
дефолт
Білий дім
США
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