США планують блокувати для РФ можливість виплат за держборгом, це має прискорити дефолт, - Bloomberg
Адміністрація президента США Джо Байдена планує з 25 травня позбавити Росію можливості проводити виплати за облігаціями
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що Міністерство фінансів анулює дію "генеральної ліцензії", яка дозволяла робити виплати щодо обслуговування суверенного боргу РФ.
Ліцензія, яка діє до 25 травня, дозволила Росії продовжити виплати. Це зробило можливим уникнення дефолту.
За інформацією видання, адміністрація Байдена вирішила не продовжувати дію ліцензії.
- 3 травня Росія уникла дефолту, її виплати Росії за випусками облігацій дійшли до тримачів боргу.
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