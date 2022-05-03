Дефолт скасовується, інвестори отримали виплати за боргом РФ, - Bloomberg
Доларові виплати Росії за випусками облігацій, невиконання яких призвело б зовнішній дефолт РФ, зрештою дійшли до тримачів боргу
Про це повідомляє ЕП з посиланням на Bloomberg.
Росії вдалося уникнути дефолту за добу до кінця пільгового періоду, який 4 травня.
Загалом РФ повинна була погасити 649,2 млн доларів.
Агентство зауважує, що попри проходження платежу, протягом наступних тижнів Росії може бути складніше здійснювати подібні виплати.
- Агентство кредитних рейтингів S&P оголосило про те, що Росія допустила вибірковий дефолт по зовнішньому боргу.
- Міністерство фінансів РФ повідомило, що Росія за тиждень до закінчення пільгового періоду виплатила купони за єврооблігаціями із погашенням у доларах згідно контрактів.
- Раніше Bloomberg повідомив, що у Росії залишається доба, щоби борги дійшли іноземним інвесторам. Інакше б був би оголошений технічний дефолт.
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