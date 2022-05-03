Дефолт скасовується, інвестори отримали виплати за боргом РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє ЕП з посиланням на Bloomberg.

Росії вдалося уникнути дефолту за добу до кінця пільгового періоду, який 4 травня.



Загалом РФ повинна була погасити 649,2 млн доларів.

Агентство зауважує, що попри проходження платежу, протягом наступних тижнів Росії може бути складніше здійснювати подібні виплати.

Агентство кредитних рейтингів S&P оголосило про те, що Росія допустила вибірковий дефолт по зовнішньому боргу.

Міністерство фінансів РФ повідомило, що Росія за тиждень до закінчення пільгового періоду виплатила купони за єврооблігаціями із погашенням у доларах згідно контрактів.

Раніше Bloomberg повідомив, що у Росії залишається доба, щоби борги дійшли іноземним інвесторам. Інакше б був би оголошений технічний дефолт.