Росія здійснила виплату по єврооблігаціям і запобігла початку дефолту

Про це повідомило Міністерство фінансів Росії.

Йдеться про два випуски єврооблігацій: Росія-2022 та Росія-2042.



За першим випуском, 70% боргу за яким РФ напередодні викупила за рублі, країна повинна була виплатити як купонний дохід, так і погасити номінальну вартість паперів. За другим випуском йшлося лише про виплату доходу.

Загалом РФ повинна була погасити $649,2 млн. Проте 6 квітня Мінфін РФ заявив, що переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях.

Росія мала час до 4 травня, аби все ж погасити борг згідно контракту – у доларах. Тепер країна звітує про виконання доларового платежу. Виплата була доведена до платіжного агента - Citibank, N.A., London Branch.

"Платежі було здійснено у валюті випуску відповідних єврооблігацій - у доларах США. Таким чином, зобов'язання щодо обслуговування суверенних єврооблігацій виконуються з дотриманням умов, встановлених емісійною документацією", - додало міністерство РФ.

Агентство кредитних рейтингів S&P оголосило про те, що Росія допустила вибірковий дефолт по зовнішньому боргу.