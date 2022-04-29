Росія здійснила виплату по єврооблігаціям і запобігла початку дефолту
Росія за тиждень до закінчення пільгового періоду виплатила купони за єврооблігаціями із погашенням у доларах згідно контрактів
Про це повідомило Міністерство фінансів Росії.
Йдеться про два випуски єврооблігацій: Росія-2022 та Росія-2042.
За першим випуском, 70% боргу за яким РФ напередодні викупила за рублі, країна повинна була виплатити як купонний дохід, так і погасити номінальну вартість паперів. За другим випуском йшлося лише про виплату доходу.
Загалом РФ повинна була погасити $649,2 млн. Проте 6 квітня Мінфін РФ заявив, що переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях.
Росія мала час до 4 травня, аби все ж погасити борг згідно контракту – у доларах. Тепер країна звітує про виконання доларового платежу. Виплата була доведена до платіжного агента - Citibank, N.A., London Branch.
"Платежі було здійснено у валюті випуску відповідних єврооблігацій - у доларах США. Таким чином, зобов'язання щодо обслуговування суверенних єврооблігацій виконуються з дотриманням умов, встановлених емісійною документацією", - додало міністерство РФ.
- Агентство кредитних рейтингів S&P оголосило про те, що Росія допустила вибірковий дефолт по зовнішньому боргу.
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