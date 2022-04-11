Росія допустила вибірковий дефолт по зовнішньому боргу, - S&P
Агентство кредитних рейтингів S&P оголосило про те, що Росія допустила вибірковий дефолт по зовнішньому боргу
Про це повідомляє CNN.
Країна намагалася заплатити у рублях за дві номіновані у доларах облігації з терміном погашення 4 квітня.
РФ має 30-денний пільговий період з 4 квітня, щоб закрити виплати, але S&P заявило, що не очікує, що ті конвертують у долари, враховуючи західні санкції.
Обмеження підривають для росіян "готовність і технічні можливості дотримуватися умов своїх зобов'язань".
- Російські залізниці визнали дефолт через невиплату облігацій. Комісія CDS повідомила в понеділок 11 квітня, що компанія не сплатила кредит
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