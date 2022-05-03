Росія 4 травня може оголосити дефолт, - Bloomberg
У Росії залишається доба, щоби виплатити борги іноземним інвесторам і уникнути дефолту
Про це повідомляє Lb.ua з посиланням на Bloomberg.
Платіж у доларах, який Мінфін РФ відправив на погашення єврооблігацій, досі не дійшов до низки власників боргових паперів.
"У Росії є трохи більше доби, щоб отримати виплати за двома іноземними облігаціями інвесторам і уникнути дефолт. Пільговий період для переказу $650 млн доларів купонних та основних платежів закінчується 4 травня після того, як кошти були заблоковані на початку квітня (через те, що Росія спробувала розплатитись у рублях, замість доларів)", - йдеться в повідомленні.
Bloomberg інформує, це може бути перший дефолт Росії із зовнішнього боргу за більш як сторіччя.
Відлік до дефолту розпочався, коли JPMorgan Chase & Co. призупинила виплати облігацій за наказом Казначейства США. Росія намагалася обійти проблему, заплативши в рублях, після того, як США в рамках санкцій заборонили використовувати долари із заморожених держрахунків РФ. Але рейтингові агенції заявили про порушення умов облігацій.
- Агентство кредитних рейтингів S&P оголосило про те, що Росія допустила вибірковий дефолт по зовнішньому боргу.
- Міністерство фінансів РФ повідомило, що Росія за тиждень до закінчення пільгового періоду виплатила купони за єврооблігаціями із погашенням у доларах згідно контрактів.
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