Росія 4 травня може оголосити дефолт, - Bloomberg

Про це повідомляє Lb.ua з посиланням на Bloomberg.

Платіж у доларах, який Мінфін РФ відправив на погашення єврооблігацій, досі не дійшов до низки власників боргових паперів.

"У Росії є трохи більше доби, щоб отримати виплати за двома іноземними облігаціями інвесторам і уникнути дефолт. Пільговий період для переказу $650 млн доларів купонних та основних платежів закінчується 4 травня після того, як кошти були заблоковані на початку квітня (через те, що Росія спробувала розплатитись у рублях, замість доларів)", - йдеться в повідомленні.

Bloomberg інформує, це може бути перший дефолт Росії із зовнішнього боргу за більш як сторіччя.

Відлік до дефолту розпочався, коли JPMorgan Chase & Co. призупинила виплати облігацій за наказом Казначейства США. Росія намагалася обійти проблему, заплативши в рублях, після того, як США в рамках санкцій заборонили використовувати долари із заморожених держрахунків РФ. Але рейтингові агенції заявили про порушення умов облігацій.

Агентство кредитних рейтингів S&P оголосило про те, що Росія допустила вибірковий дефолт по зовнішньому боргу.

Міністерство фінансів РФ повідомило, що Росія за тиждень до закінчення пільгового періоду виплатила купони за єврооблігаціями із погашенням у доларах згідно контрактів.