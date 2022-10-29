Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П‘єр.

"Президент перебуватиме на Балі, Індонезія, з 13 по 16 листопада на саміті лідерів G20. На Балі президент високо оцінить лідерство президента Відодо у Великій двадцятці та підкреслить прихильність США цьому головному форуму економічної співпраці з країнами, на які припадає понад 80% світового ВВП", - сказала вона.

Жан-П‘єр наголосила, що президент США працюватиме з партнерами з G20 для розв'язання ключових проблем, таких як зміна клімату, глобальний вплив війни Путіна на Україну, включно з енергетичною та продовольчою безпекою. Також йтиметься про низку інших пріоритетів, важливих для відновлення світової економіки.

Відомо, що перед візитом до Індонезії Байден відвідає Єгипет і Камбоджу. 11 листопада президент США візьме участь у 27-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP27) у Шарм-ель-Шейху в Єгипті.

6 жовтня президент США Джо Байден заявив, що не виключає зустрічі з Володимиром Путіним під час саміту G20, який відбудеться в Індонезії. Однак візити обох президентів на Балі залишаються непідтвердженими. У Білому домі заявляють, якщо Путін відвідає G20, президент України Володимир Зеленський також повинен взяти участь у саміті, навіть якщо Україна не є членом групи.

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