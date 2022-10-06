Про це повідомляє The Guardian.

"Побачимо", – відповів Джо Байден журналістам, коли його запитали, чи використає він зустріч G20 на Балі як можливість поговорити безпосередньо з Путіним.

Однак візити обох президентів на Балі залишаються непідтвердженими.

У Білому домі заявляють, якщо Путін відвідає G20, президент України Володимир Зеленський також повинен взяти участь у саміті, навіть якщо Україна не є членом групи.

Президент США Джо Байден на CBS підтвердив, що американці заздалегідь знають про рухи Кремля.

4 жовтня Байден підтвердив надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн.

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