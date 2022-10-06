Байден не виключив зустрічі з Путіним під час саміту G20
Президент США Джо Байден заявив, що не виключає зустрічі з Володимиром Путіним під час саміту G20, який відбудеться в Індонезії
Про це повідомляє The Guardian.
"Побачимо", – відповів Джо Байден журналістам, коли його запитали, чи використає він зустріч G20 на Балі як можливість поговорити безпосередньо з Путіним.
Однак візити обох президентів на Балі залишаються непідтвердженими.
У Білому домі заявляють, якщо Путін відвідає G20, президент України Володимир Зеленський також повинен взяти участь у саміті, навіть якщо Україна не є членом групи.
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