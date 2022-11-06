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Білий дім просить Зеленського надіслати сигнал про відкритість до переговорів з Путіним, - WP

6 листопада, 2022 неділя
09:27
війна з Росією Білий дім

Адміністрація США неофіційно просить Україну надіслати сигнали про готовність до переговорів з РФ та скасувати заборону на діалог особисто з російським диктатором Володимиром Путіним

Про це повідомляє The Washington Post

За інформацією джерел видання, які знайомі з обговореннями, адміністрація президента США Джо Байдена приватно заохочує лідерів України надіслати сигнал про відкритість до переговорів з Росією та відмовитися від публічної заборони діалогу з Володимиром Путіним, поки він не буде усунений від влади.

При цьому зазначається, що прохання американських чиновників не спрямоване на те, щоб підштовхнути Україну сісти за стіл переговорів. Американські високопосадовці називають це продуманою спробою забезпечити Україні підтримку з боку інших країн, які нібито бояться розпалювання війну на багато років вперед.

WP вважає, що ці дискусії демонструють, наскільки складною стала позиція адміністрації Байдена щодо України, адже високопосадовці США публічно обіцяють підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно".

Водночас американські офіційні особи поділяють оцінку своїх українських колег про те, що Путін поки що несерйозно ставиться до переговорів, вони визнають. Проте, вони вважають, що відмова Володимира Зеленського від переговорів з російським диктатором викликала занепокоєння в деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де війна РФ проти України призвела до зростання цін на харчі та паливо.

  • 30 жовтня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія намагається змусити партнерів України тиснути на Володимира Зеленського, аби він прийняв ультиматум Кремля за столом переговорів. 

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Володимир Путін
Володимир Зеленський
США
переговори з РФ
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