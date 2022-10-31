Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, повідомляє Офіс президента.

За його словами, Росія хотіла б заморозити цю війну, щоб підготувати нові сили для вторгнення. "Тому вони намагаються змусити наших партнерів тиснути на президента Зеленського, щоб ми прийняли ультиматум Росії за столом переговорів", – сказав Подоляк в інтерв'ю Welt.

Він додав, що Україні потрібно більше озброєння, аби наблизити кінець російського диктатора Володимира Путіна.

"Якщо ми отримаємо танки Leopard у достатній кількості, якщо ми отримаємо РСЗВ, якщо ми отримаємо системи ППО та системи боротьби з безпілотниками, щоб закрити небо, ми зможемо покласти край російському геноциду. І ми також зможемо майже математично розрахувати час до кінця Путіна", – переконаний Подоляк.

30 жовтня Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів щодо України, якщо Захід надасть "реалістичні пропозиції".

В МЗС України відповіли, що єдиною реалістичною підставою для переговорів із Росією є виведення окупантів з України.

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