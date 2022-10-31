РФ намагається змусити наших партнерів тиснути на Зеленського, щоб він прийняв ультиматум кремля, - Подоляк
Росія намагається змусити партнерів України тиснути на Володимира Зеленського, аби він прийняв ультиматум кремля за столом переговорів
Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, повідомляє Офіс президента.
За його словами, Росія хотіла б заморозити цю війну, щоб підготувати нові сили для вторгнення. "Тому вони намагаються змусити наших партнерів тиснути на президента Зеленського, щоб ми прийняли ультиматум Росії за столом переговорів", – сказав Подоляк в інтерв'ю Welt.
Він додав, що Україні потрібно більше озброєння, аби наблизити кінець російського диктатора Володимира Путіна.
"Якщо ми отримаємо танки Leopard у достатній кількості, якщо ми отримаємо РСЗВ, якщо ми отримаємо системи ППО та системи боротьби з безпілотниками, щоб закрити небо, ми зможемо покласти край російському геноциду. І ми також зможемо майже математично розрахувати час до кінця Путіна", – переконаний Подоляк.
- 30 жовтня Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів щодо України, якщо Захід надасть "реалістичні пропозиції".
- В МЗС України відповіли, що єдиною реалістичною підставою для переговорів із Росією є виведення окупантів з України.
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