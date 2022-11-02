Білорусь і Росія вже планують військові навчання на наступний рік
Білорусь та Росія зустрілись для того, щоб обговорити проведення військових навчань наступного року – "Щит союзу - 2023"
Про це повідомляє міноборони Білорусі.
"Головна мета сьогоднішнього засідання спільної колегії – це насамперед уточнення порядку подальшої роботи щодо створення та зміцнення необхідного спільного військового потенціалу з метою протидії викликам та загрозам військового характеру, спрямованим проти Союзної держави", – заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.
Він повідомив про початок підготовки до проведення навчань "Щит союзу - 2023".
"Нам разом доводиться шукати заходи протидії на безпрецедентний тиск, що триває, і гібридний вплив на Білорусь і Росію. Біля кордонів Союзної держави проводиться необґрунтована мілітаризація всього східного флангу Північноатлантичного альянсу та активно вдосконалюється військова інфраструктура. На суміжних територіях у рази збільшено кількість заходів оперативної та бойової підготовки Альянсу, більш того – з вуст політиків звучить войовнича риторика", – додав він.
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