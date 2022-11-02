Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Шойгу, Москва нібито знає не лише про спроби України створити "брудну бомбу", але й про готовність розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО.

"Знаємо про спроби Києва створити "брудну" ядерну бомбу, а також готовність розмістити на своїй території ядерну зброю країн НАТО. А нещодавно президент України закликав країни Заходу завдати превентивних ядерних ударів по Росії", - сказав Шойгу.

23 жовтня Сергій Шойгу у розмовах з міністрами оборони Франції, Британії та Туреччини звинуватив Україну в підготовці провокацій з "брудною бомбою".

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