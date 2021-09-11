Білорус назвав Лукашенка "дебілом" й отримав півтора року колонії з примусовим лікуванням

Подробиці наводить Еспресо.TV.



Як встановило слідство, 27 березня 2021 року Лінтовський зняв відеоролик, у якому використав відносно Лукашенка висловлювання, що "має негативну оцінку та ненормативну форму", а також завдає шкоди честі та гідності глави держави, спрямовані на підрив його авторитету. формування негативного стереотипу та негативного іміджу Лукашенка, і як наслідок "публічно ображає президента".



Це відео чоловік оприлюднив на своїй сторінці в "Однокласниках".



Як розповів суду дільничний інспектор Андрій Талапіла, який давав свідчення, про відео з образами на адресу Лукашенка йому повідомили кілька місцевих жителів, які викликали поліцію. За словами поліцейського, відео набрало близько 800 переглядів, коли він вирішив викликати слідчо-оперативну групу для затримання Михайла Лінтовського.



Сам обвинувачений сказав, що того вечора був обурений низькою зарплатнею й зняв відео на свій мобільний телефон.



"У відео він розповів анекдот про Лукашенка, а в кінці образив його, назвавши дебілом", - зазначає мінська газета Наша ніва.



"Пізніше хотів видалити, поки ніхто не подивився, але узявся за роботу й забув. Потім приїхали працівники міліції і затримали", - цитує видання засудженого.



Суддя засудив його до 1 року і 6 місяців позбавлення волі у виправній колонії.



Обвинуваченого взяли під варту в залі суду. Суддя також наказав вжити заходів щодо "примусового лікування хронічного алкоголізму", на який нібито страждає Лінтовський.





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