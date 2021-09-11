Білорус назвав Лукашенка "дебілом" й отримав півтора року колонії з примусовим лікуванням
Жителя Мірського району Вітебської області Білорусі Михайла Лінтовського, що працює тваринником та сторожем у тамтешньому сільському господарстві, суддя Ірина Яскевич за поданням заступниці районного прокурора Світлани Рамановської засудила за образу президента (ст. 368 білоруського КК)
Подробиці наводить Еспресо.TV.
Як встановило слідство, 27 березня 2021 року Лінтовський зняв відеоролик, у якому використав відносно Лукашенка висловлювання, що "має негативну оцінку та ненормативну форму", а також завдає шкоди честі та гідності глави держави, спрямовані на підрив його авторитету. формування негативного стереотипу та негативного іміджу Лукашенка, і як наслідок "публічно ображає президента".
Це відео чоловік оприлюднив на своїй сторінці в "Однокласниках".
Як розповів суду дільничний інспектор Андрій Талапіла, який давав свідчення, про відео з образами на адресу Лукашенка йому повідомили кілька місцевих жителів, які викликали поліцію. За словами поліцейського, відео набрало близько 800 переглядів, коли він вирішив викликати слідчо-оперативну групу для затримання Михайла Лінтовського.
Сам обвинувачений сказав, що того вечора був обурений низькою зарплатнею й зняв відео на свій мобільний телефон.
"У відео він розповів анекдот про Лукашенка, а в кінці образив його, назвавши дебілом", - зазначає мінська газета Наша ніва.
"Пізніше хотів видалити, поки ніхто не подивився, але узявся за роботу й забув. Потім приїхали працівники міліції і затримали", - цитує видання засудженого.
Суддя засудив його до 1 року і 6 місяців позбавлення волі у виправній колонії.
Обвинуваченого взяли під варту в залі суду. Суддя також наказав вжити заходів щодо "примусового лікування хронічного алкоголізму", на який нібито страждає Лінтовський.
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