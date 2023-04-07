Білорусь перекинула щонайменше 10 танків до кордону з Литвою, - Гаюн

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За інформацією джерела, у ніч з 5 на 6 квітня на залізничну станцію "Гудогай", що 9 км від кордону з Литвою, прибув ешелон з не менш ніж 20 одиницями техніки ЗС Білорусі.

Білоруси перекинули до кордону з Литвою 10-15 танків Т-72Б/Б3, а також БТРи, БМП та МТ-ЛБ.