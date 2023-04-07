Білорусь перекинула щонайменше 10 танків до кордону з Литвою, - Гаюн
У прикордонні райони РБ з Литвою перекинуто щонайменше 10 танків 120-ї бригади ЗС Білорусі
Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".
За інформацією джерела, у ніч з 5 на 6 квітня на залізничну станцію "Гудогай", що 9 км від кордону з Литвою, прибув ешелон з не менш ніж 20 одиницями техніки ЗС Білорусі.
Білоруси перекинули до кордону з Литвою 10-15 танків Т-72Б/Б3, а також БТРи, БМП та МТ-ЛБ.
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