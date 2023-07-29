Білорусь та РФ вкотре продовжили спільні військові навчання
Білорусь та Росія вкотре продовжили спільні військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 6 серпня 2023 року
Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Так військові навчання білоруської та російської армій проходитимуть на восьми полігонах. Вони триватимуть з 31 липня до:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 5.08;
- полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 4.08;
- полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 5.08;
- полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 6.08;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 4.08;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 4.08;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 4.08;
- полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 5.08.
Зазначають, що вихідними будуть 29 та 30 липня. Утім полігони "Доманово" та "Осиповичський" працюватимуть без вихідних.
Моніторингова група додає, що раніше без вихідних працювали полігони "Обуз-Ліснівський" та "Лепельський". Там перебували війська РФ, утім в липні було зафіксовано значне зменшення наметного табору ЗС РФ на полігоні "Обуз-Ліснівський".
Навчання російських і білоруських військ тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Вони триватимуть уже впродовж 66 тижнів.
- 22 червня Держприкордонслужба України фіксувала незначне збільшення кількості російських військових на території Білорусі. Вони прибували на навчання.
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