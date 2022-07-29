Білорусь відкликала посла у Британії, звинувативши Лондон у "недружніх кроках"

Про це заявив пресскретар білоруського МЗС Анатолій Глаз, передає БЕЛТА.

"Введення санкцій щодо працівників підприємств, білоруської економіки та фінансової системи, обмеження роботи білоруських ЗМІ, безпідставна заборона на польоти "Белавіа", невидача віз білоруським парламентарям на засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ та інші незаконні обмежувальні заходи на даному етапі не дозволяють вести повноцінний діалог", - заявив Глаз.

При цьому, за його словами, зниження рівня дипвідносин до тимчасового повіреного у справах не означає закриття каналів комунікації з Лондоном.

Український дипломат Роман Безсмертний заявив, що оскільки саме з території Білорусі почався наступ РФ, Україна вже перебуває у стані війни з Білоруссю. Дипломат додав, що другим фактом є участь військ Білорусі в операціях, які проводять збройні сили РФ проти України.

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