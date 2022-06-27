Таку думку він висловив в етері програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на "Еспресо".



"З точки зору норм міжнародного права, Україна вже знаходиться у стані війни з республікою Білорусь. Є декілька наявних фактів: перший факт - використання території республіки Білорусь для повітряних та наземних атак проти України. 24 лютого з території Білорусі почався наступ та обстріли ракетами. Не факт, що ці ракети належать російським військовим частинам, що базуються у Білорусі", - зауважив Безсмертний.

Дипломат додав, що другим фактом є участь військ Білорусі в операціях, які проводять збройні сили РФ проти України.

"Маневрування збройних сил Білорусі вздовж кордону з Україною є виконанням певної функції в операції генштабу РФ. Утримання в цьому напрямку певного ресурсу і кадрового забезпечення ЗСУ є складовою військової операції проти України. Постачання збройним силам РФ озброєння та техніки. Розконсервування недоторканого запасу Білорусі, призначеного армійським підрозділам РФ, а також ведення інформаційної війни з задіювання самопроголошеного Лукашенко і державних очільників, які роблять заяви, що є складовою інформаційної операції проти України", - підкреслив Безсмертний.

21 червня речник Міноборони Олександр Мотузяник повідомив, що Білорусь на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях зосередила до 7-ми батальйонів, що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі та закликав їх не брати участь у війні в Україні

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